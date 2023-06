Il tifernate Mattia Pasquetti campione italiano di Getto del peso - Tuttoggi.info

A Caorle (Venezia) il 17enne dell'Atletica Libertas ha vinto il titolo nazionale nella categoria Allievi con la misura di 16,73 metri

Grande soddisfazione in casa Atletica Libertas: il classe 2006 Mattia Pasquetti (in foto con il tecnico Lorenzo Campanelli) si è infatti laureato campione Italiano di Getto del peso nella categoria Allievi.

L’importante risultato è arrivato questa mattina (sabato 24 giugno) ai Campionati Italiani Allievi in corso di svolgimento a Caorle (Venezia). Il 17enne tifernate, con la misura di 16,73 metri, ha conquistato il gradino più alto del podio davanti a Emovon Bryant Nosakhare (team Atletico Mercurio Novara), al secondo posto con la misura di 16,43, e Susnia Eduard Ionut (Atletica Vicentina), terzo con 14,88.

Per Pasquetti, oltre alla vittoria di oggi, a questo punto è in ballo anche la partecipazione al Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea, in programma dal 23 al 29 luglio a Maribor (Slovenia).

“Il prestigioso risultato conquistato dal giovane atleta della Libertas Città di Castello, oltre che rappresentare uno straordinario risultato personale, conferma la centralità della scuola tifernate nel settore del lancio, che ha in Giovanni Faloci il maestro assoluto e con lui tanti giovani come Pasquetti che sono il futuro dell’atletica nazionale. Congratulazioni a Mattia per il titolo tricolore a tutto lo staff tecnico e al presidente Ugo Tanzi”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti.