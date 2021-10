Terribile incidente, muore il consigliere comunale Ivano Ceccucci

Era di ritorno dal un weekend alla Maiella con la moto

E’ morto domenica sera, per un terribile incidente stradale, il consigliere comunale della città di Foligno, Ivano Ceccucci, Classe 1964, Ceccucci era un amante delle due ruote e stava ritornando da un weekend sulle montagne della Maiella. Lungo la Terni – Rieti, all’altezza del bivio di Contigliano, l’impatto con un’auto. Per Ceccucci non ci sarebbe stato nulla da fare.

Una persona sorridente e ben voluta

Ceccucci era capogruppo di Forza Italia, alla seconda legislatura. Una persona ben voluta, sorridente e gentile con tutti. Il suo sorriso e la sua aria bonaria lo hanno sempre contraddistinto. Commozione e cordoglio dall’amministrazione comunale e da tutta la città, che ha riempito di messaggi di cordoglio la bacheca social.