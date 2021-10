Tir in bilico sul ciglio della strada, paralizzato traffico a Ponte San Giovanni | Foto

Traffico in tilt a Ponte San Giovanni per un tir finito fuori strada e rimasto in bilico lungo la E45, proprio sopra al cavalcavia

Traffico in tilt a Ponte San Giovanni per un tir finito fuori strada e rimasto in bilico sulla cunetta lungo la E45, proprio sopra al cavalcavia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 lungo la superstrada all’altezza del Park hotel, in direzione nord. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Perugia con due squadre, oltre al personale del 118 che ha soccorso il camionista ed alle forze dell’ordine. Il conducente è rimasto ferito fortunatamente in maniera lieve.

La E45 è bloccata per consentire i soccorsi, ma risulta chiusa anche la strada sottostante visto che il tir è in bilico proprio sopra di essa. Fortunatamente la corsa del mezzo si è arrestata prima che potesse precipitare al di sotto ed attualmente i vigili del fuoco sono impegnati nella sua messa in sicurezza.

La comunicazione Anas

Anas comunica che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Al momento si registrano code in direzione Cesena tra gli svincoli di Montebello e Ponte San Giovanni. Rallentamenti anche in carreggiata opposta in corrispondenza del sinistro.

Ripercussioni con rallentamenti e code si registrano sul raccordo Perugia-Bettolle tra Madonna Alta e Ponte San Giovanni, in direzione Ponte San Giovanni, e sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” tra Ospedalicchio e l’innesto E45 in direzione E45.

L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che si è intraversato abbattendo parte delle barriere laterali, senza coinvolgere altri veicoli.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero del veicolo incidentato da parte dei Vigili del Fuoco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

(aggiornamento ore 15.30)