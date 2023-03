Terremoto, venerdì e sabato scuole chiuse a Umbertide | Vvff "Danni solo superficiali" (aggiornamenti) - Tuttoggi

Intanto il sindaco Luca Carizia ha deciso – tramite un’ordinanza – che venerdì 10 e sabato 11 marzo le scuole di Umbertide di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Anche la circolazione dei treni è stata precauzionalmente sospesa sulla ex Fcu tra Ponte Pattoli (Perugia) e Ranchi (nel tifernate).

Alle ore 18.30 i vigili del fuoco hanno riferito di avere una coda di 63 chiamate in aumento, 12 interventi in corso e 24 effettuati nel territorio umbertidese. “Attualmente riscontriamo solo lievi lesioni quasi del tutto superficiali, le chiamate stanno aumentando per il semplice fatto che, vedendo le squadre sul posto, i cittadini chiedono un sopralluogo nelle proprie abitazioni per tranquillizzarsi“.

Prima dell’evento principale di magnitudo 4.4, a Città di Castello si erano registrate ben 13 scosse di minore entità tra le 13.40 e le 15.54 (la più forte di magnitudo 1.6). Dopo la forte scossa delle 16.05 ne stanno seguendo altre di assestamento, sempre con epicentro Umbertide/Città di Castello, ma tutte sotto magnitudo 2.0.