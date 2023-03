Terremoto, verifiche in mezza Umbria | Attivata sala operativa Regione Umbria

Scossa di terremoto avvertita in tutta la regione, gente in strada da Perugia al Trasimeno. Verifiche ad Assisi | Aggiornamenti

Verifiche sono in corso in oltre metà del territorio regionale dell’Umbria dopo la scossa di terremoto registrata in Alto Tevere alle 16:05 (epicentro a Umbertide), con magnitudo di 4,4 gradi. La scossa è stata avvertita in modo piuttosto forte – con la gente che si è riversata in strada – in tutta la parte nord della regione, ma sentita distintamente fino anche al Ternano. Evacuata sul momento l’Università di Perugia, ma anche la galleria nazionale dell’Umbria dove è in corso la mostra sul Perugino. Gente in strada in varie zone, dal Trasimeno all’Assisano.

Controlli negli edifici sono in corso nei comuni più prossimi all’epicentro, anche se non vengono segnalati al momento danni rilevanti. Sotto controllo, a quanto pare, anche la situazione delle scuole del territorio. Chiuse, per la giornata di domani 10 marzo, ad Umbertide. A Perugia si sta invece ancora valutando il da farsi. Dal Comune di Assisi fanno sapere che “il movimento tellurico si è sentito distintamente anche nel territorio di Assisi. Da parte dei tecnici sono in corso i sopralluoghi sugli edifici pubblici”.