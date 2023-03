Terremoto in Umbria, scuole chiuse venerdì e sabato a Perugia - Tuttoggi

Chiuse a scopo precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado per venerdì 10 e sabato 11 marzo a Perugia

Scuole chiuse venerdì 10 marzo e sabato 11 marzo a Perugia dopo le scosse di terremoto registrate nella zona di Umbertide nel pomeriggio di giovedì 9 marzo. Una decisione che arriva mentre intorno alle 20.10 si è verificato un nuovo sisma, stimato tra i 4.5 e i 4.9 gradi di magnitudo.

Il comune di Perugia comunica che, in considerazione della scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, è stata decisa la chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado per venerdì 10 e sabato 11 marzo. La chiusura è stata disposta con ordinanza sindacale n. 392 del 9/03/2023 in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, comprese strutture per la prima infanzia, università, e istituti di alta formazione, e garantire, per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche.