TerniOn, Soul System e Boosta per la notte bianca

“Gli uffici degli assessorati al Commercio e alla Cultura, che quest’anno si occupano in maniera diretta dell’organizzazione di Terni On 2018 hanno individuato due presenze artistiche di sicuro richiamo come i Soul System e Boosta che daranno ulteriore attrattiva a una manifestazione capace di richiamare nel centro cittadino, il 29 e 30 settembre, migliaia di persone”, dichiara l’assessore al Commercio Stefano Fatale.

“C’è molta attenzione intorno a questa edizione – prosegue Fatale – e stiamo facendo di tutto per garantire a tutti gli operatori commerciali interessati il loro spazio. A tal proposito faccio rilevare che l’avviso per la partecipazione nel programma scade lunedì 3 settembre e che ogni ulteriore apporto è ben accetto. Il senso di Terni On 2018 non è solo nella regia del Comune ma soprattutto nel coinvolgimento di tutto il tessuto commerciale e dei pubblici esercizi del centro, uno dei grandi motori dell’economia di Terni e della sua attrattività anche in un‘ottica di polo di riferimento territoriale”.

Spazi disponibili anche per le aree espositive a pagamento per gli operatori commerciali. La fruizione delle stesse sarà subordinata al pagamento del contributo di sponsorizzazione che sarà quantificato, nei prossimi giorni, con un ulteriore atto a della Giunta Comunale. E’ possibile, nel frattempo, avere ulteriori informazioni allo 0744549770, alessando.maltinti@comune.tr.it

