Terni, urina in strada fuori dal bar | Denunciato per atti osceni - Tuttoggi

Giornata impegnativa, ieri, per i carabinieri di Papigno: denunciato un uomo per atti osceni ed elevate sanzioni a carico di sette giovani ubriachi.

Venerdì 14 maggio, i carabinieri della Stazione di Papigno hanno deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un uomo rumeno classe 1977, accusato di “atti osceni” e ubriachezza”. Elevate, inoltre, una serie di sanzioni amministrative a carico di sette giovani.

“Atti osceni” e “ubriachezza”

Nel corso del pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Papigno, durante un controllo contro il degrado urbano, hanno denunciato per “atti osceni” e “ubriachezza” un 44enne di nazionalità romena. L’uomo, infatti, è stato sorpreso nei pressi di un bar di viale Brin mentre, ubriaco, si sbottonava i pantaloni ed urinava sulla pubblica via, mostrandosi nudo alle persone ivi presenti .

Tra i 7 giovani sanzionati anche un minorenne

Oltre a ciò, sette le sanzioni amministrative scattate ai danni di 2 rumeni (di cui uno minorenne), 3 italiani, 1 indiano ed 1 marocchino. Anche in questo caso sono stati i militari del “Comando Stazione Carabinieri di Papigno” a cogliere, in circostanze differenti, i sette giovani in evidente stato di ebrezza per le vie del centro di Terni.

(Foto di repertorio)