Terni, Pronto Soccorso "al collasso" - Tuttoggi

Pronto Soccorso, Sinistra Italiana “Serve intervento immediato”

Secondo quanto riferito da una nota di Sinistra Italiana, al Pronto soccorso dell’Ospedale di Terni, da mesi si registra un incremento dell’afflusso su base annua (+12,6% Ottobre 2022 rispetto a Ottobre 2021 , +16,1% Novembre 2022 rispetto a Novembre 2021). Si tratta di centinaia di persone in più ogni mese. “L’unica decisione presa a seguito dell’emergenza COVID – si legge nella nota – è stata quella di incremento dei posti letto di terapia intensiva, peraltro non pienamente attuato. Sembrava che l’integrazione con Narni potesse dare sollievo alla situazione di sovraffollamento. Invece la direzione dell’azienda Ospedaliera lamenta che questa integrazione non è in corso e propone la riapertura del Pronto Soccorso di Narni”. “Risulta inoltre evidente – seguita la nota – che occorra un aumento dei posti letto. Se si riesce ad essere ricoverati, può accadere di trovarsi in condizioni non accettabili, in corridoi non idonei per una degenza dignitosa”.

Lavoro e contratti

La delicata questione sanitaria provinciale coinvolge, infatti, anche i Pronto Soccorso di Narni e Amelia. Come sottolinea ancora Valentina Profidi: “Ci sono poi gli ospedali di Narni e Amelia in attesa di rinascere dalle proprie ceneri come un’araba fenice”, strutture che, secondo il sindacato, potrebbero essere di grande aiuto se messe in rete con l’azienda ospedaliera di Terni.

E poi c’è il nodo del personale: “Chiediamo ancora una volta – insiste la segretaria Fp Cgil – come intenda procedere la Regione con i contratti a tempo determinato di quelle lavoratrici e lavoratori che si sono spesi in questi anni di pandemia e che scadranno a marzo. E quali risposte si intendono dare agli operator socio sanitari che, dopo oltre un anno tra la domanda e l’espletamento del concorso, non hanno ancora notizie rispetto alla graduatoria?“.

Insomma, per il sindacato “la misura è colma”: “Vogliamo azioni concrete e rapide – conclude Porfidi – anche dalla politica locale, senza ulteriori rimandi o giochi delle tre carte sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini”.