Terni, Notte bianca dello Sport, ecco come partecipare - Tuttoggi

Notte bianca dello Sport a Terni, ecco il bando per partecipare all'evento di largo Frankl. Come scaricare il modello pdf

Nei giorni scorsi, con una deliberazione di Giunta comunale è stata indetta la “Notte Bianca dello Sport 2022”, evento cittadino con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva realizzata dalle associazioni e società presenti nel territorio. La Notte Bianca dello Sport si terrà a Terni in Largo Frankl, il giorno sabato 17 settembre dalle ore 18 alle ore 24.

Come partecipare alla notte bianca

All’Albo pretorio del Comune di Terni è stato pubblicato l’avviso per consentire la partecipazione delle associazioni. Le richieste di partecipazione alla “Notte Bianca dello Sport 2022” devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato alla determinazione dirigenziale e scaricabile a questo link.

Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e trasmesso in file formato.pdf unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione, la società o l’ente di promozione sportiva, deve essere trasmesso all’Ufficio Sport del Comune di Terni entro le ore 12.00 del 27 agosto 2022 a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: comune.terni@postacert.umbria.it