Terni, maxivincita al Gratta e Vinci | Donna baciata dalla fortuna - Tuttoggi

Gratta e vinci, a Terni vinti 500mila euro da una donna del posto. L'Umbria sempre più baciata dalla fortuna

Un Gratta e Vinci da 500mila euro è stato venduto nel bar “Due Tigli” di via Vanzetti a Terni, in zona industriale Maratta. Secondo quanto è stato possibile apprendere, ad essere baciata dalla fortuna è una donna del posto che, da qualche giorno aveva perso il lavoro. Quella di Terni è l’ultima di una serie fortunata di vincita che hanno interessato l’Umbria: l’ultima era stata in Altotevere, con un milione vinto da un fortunato giocatore.

Gratta e vinci, maxivincita a Terni

La maxi vincita è stata realizzata ieri, 19 dicembre, verso l’ora di pranzo da una cliente abituale dell’esercizio commerciale. “La donna – come spiega il titolare – è rientrata immediatamente nel locale per chiedere conferma di aver vinto la cifra di ben 500mila euro. Insomma, sarà un Natale più sereno per lei e la sua famiglia, anche perché dopo aver perso il posto di lavoro solo una settimana fa la Dea Bendata ha bussato proprio alla porta di chi ne aveva più bisogno”.