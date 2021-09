Ternana – Spal, dove vedere la partita e formazioni | Diretta tv e streaming

Esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B tramite app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità

La Ternana di Lucarelli, dopo la prima vittoria contro il Parma, cercherà di dare continuità di risultati oggi (26 settembre 2021) contro la Spal, per sfruttare il doppio turno casalingo.

Anche la Spal è reduce dalla vittoria contro il Vicenza per 3-2 al Mazza.

Ternana – Spal: streaming e diretta tv, dove vedere la partita

La partita Ternana – Spal, in calendario per domenica 26 settembre alle 20.30 al “Liberati” di Terni, si potrà vedere su Sky, ma anche su NOW TV. In streaming c’è Dazn; si inserisce poi la novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B tramite app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Ternana – Spal: probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che saranno messe in campo al “Liberati” per Ternana – Spal.

TERNANA (4-3-2-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Furlan, Falletti; Donnarumma.

SPAL (4-4-2): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, Latte Lath; Colombo.

Lucarelli: “Firmerei per un pareggio”

Il tecnico rossoverde, Cristiano Lucarelli, alla vigilia del match, è consapevole delle insidie della partita. “Firmerei per un pareggio – ha detto Lucarelli in conferenza stampa – sarà una partita maledetta. Dopo quello che è accaduto contro il Bologna firmerei per un punto. L’importante al momento è muovere la classifica e dare continuità di risultati”.

La Spal teme la Ternana

Pep Clotet, il tecnico dello Spezia, teme la Ternana che si è sbloccata in campionato con la prima vittoria contro il Parma di Buffon: “Sarà una partita complicata, la testa farà la differenza – ha sottolineato Clotet in conferenza stampa – La Ternana è una squadra offensiva con molti giocatori pericolosi, dovremo fare molta attenzione in fase difensiva ed essere concentrati”.