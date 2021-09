Serie B, Ternana-Parma 3-1 | Graffio delle 'Fere' per i primi 3 punti del campionato - Tuttoggi

Sorensen, Defendi e Falletti regalano % alla Ternana il primo successo nel campionato di Serie B. Benedyczak illude il Parma

La Ternana firma il primo successo in campionato contro il Parma di Gianluigi Buffon; 3 gol (Sorensen, Defendi e Falletti le firme) e finalmente si è rivista la squadra che aveva ben impressionato in fase di pre-campionato.

Ternana quadrata

Al Liberati di Terni si è visto subito che i rossoverdi hanno impostato una partita all’attacco, con una quadratura che sembrava persa nelle prime giornate del campionato di Serie B.

Primo tempo 0-0

Nel primo tempo le due formazioni si affrontano a viso aperto e la gara è godibile. Si capisce che le ‘fere’ sono entrare in campo con la mentalità giusta per affrontare una delle sfide più delicate della stagione. Ma nella prima frazione il risultato non si sblocca, nonostante Donnarumma cerchi con insistenza il gol

Succede tutto nel secondo tempo

La svolta del match arriva al 65′ quando Sorensen incorna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo (battendo Buffon nel frattempo subentrato a Colombi infortunato). Passano pochi minuti e Defendi approfitta di uno svarione difensivo del Parma; il 25 rossoverde si ritrova davanti all’ex Juventus e infila il 2-0.

Falletti chiude sul 3-1

Passano pochi secondi e il Parma accorcia le distanze con Benedyczak che si presenta davanti a Iannarilli dopo un presunto fallo su Sorensen. Le occasioni continuano ad arrivare da entrambi i lati, ma all’86’ è Falletti a trovare il 3-1. Su assist di Partipilo, Falletti aggira Buffon in uscita e mette dentro il gol che chiude la partita.

Il tabellino

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (64′ Defendi), Sørensen, Capuano, Martella (80′ Boben); Koutsoupias (59′ Agazzi), Proietti, Palumbo; Falletti, Donnarumma (80′ Salzano), Furlan (c, 64′ Partipilo). A disposizione: Krapikas, Vitali, Kontek, Paghera, Capone, Peralta, Mazzocchi. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Parma (4-3-3): Colombi (69′ Buffon); Delprato, Danilo, Cobbaut, Coulibaly; Jurić, Sohm, Brunetta; Correia (53′ Tutino), Inglese (c, 69′ Benedyczak), Mihăilă. A disposizione: Turk, Busi, Dierckx, Valenti, Zagaritis, , Bonny, D. Iacoponi. Allenatore: Enzo Maresca

Arbitro: Marco Serra di Torino (assistenti Davide Miele di Torino e Marco Ceccon di Lovere, quarto ufficiale Maranesi); addetto Var Maggioni, assistente Pagnotta

Reti: 66′ Sorensen, 75′ Defendi, 87′ Falletti (T); 76′ Benedyczak (P)

Ammoniti: 41′ Ghiringhelli, 59′ Capuano (T); 39′ Delprato, 70′ Brunetta (P)