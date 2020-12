Tentato furto in negozio, una denuncia - Tuttoggi

Una chiamata da un centro commerciale al numero di emergenza 113 ha permesso di denunciare un tentato furto in un centro commerciale del perugino.

Gli agenti accertavano che un cittadino straniero, nato in Camerun 24 anni fa regolare sul territorio nazionale, era stato sorpreso con 4 articoli prelevati da quel negozio e non pagati. Lo stesso, molto probabilmente aveva utilizzato i camerini di prova per manomettere le placche antitaccheggio per poter uscire inosservato dal negozio. Tuttavia, i suoi movimenti avevano sollevato i sospetti del personale del negozio che allertava l’addetto all’ingresso clienti, che ha poi richiamato il giovane all’interno del negozio per una verifica degli acquisti.

In seguito all’intervento degli agenti, quindi. la merce sottratta veniva restituita al responsabile del negozio e il giovane autore del tentato furto veniva denunciato per furto aggravato.