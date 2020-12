Non indossa la mascherina sull'autobus, sanzionato - Tuttoggi

Succede a Perugia, l'autobus fermo per trenta minuti

Nei giorni scorsi a seguito di richiesta giunta al numero di emergenza 113 per una persona di nazionalità straniera che si rifiutava di indossare la mascherina su un autobus di una linea urbana e che creava disagi all’interno dello stesso, una volante della Polizia di Stato è intervenuta nei pressi di via Cortonese, a Perugia. A causa dell’episodio il bus rimaneva fermo per circa 30 minuti.

Gli agenti invitavano a scendere dal mezzo lo straniero segnalato, identificato poi come cittadino gambiano con regolare permesso di soggiorno, il quale particolarmente agitato non smetteva di tenere un atteggiamento ostile anche nei confronti degli operatori.

Lo stesso veniva così sanzionato per la violazione amministrativa della normativa Covid-19 e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Coltello alla gola di un cliente di un bar | Uomo reagisce per mancato uso della protezione facciale