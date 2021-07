Tavole Eugubine alle Scuderie del Quirinale, un manifesto per ricordare evento - Tuttoggi

Uno dei preziosi documenti conservati al Palazzo dei Consoli resterà fa Roma fino a fine luglio per un’importante mostra | Stirati: “Al lavoro per diffondere anche al grande pubblico i contenuti linguistici e culturali delle Tavole”

Chiuderà il 25 luglio prossimo la mostra “Tota Italia” alle Scuderie del Quirinale di Roma, che vede tra le opere esposte una delle Tavole Eugubine.

I curatori dell’esposizione, che ha aperto i battenti il 14 maggio scorso, hanno fortemente voluto a Roma la Tavola, partita il 10 maggio dal Palazzo dei Consoli, collocata in cassa doppia e trasportata alle Scuderie, dove è stata allestita in una teca.

E da oggi (8 luglio) per le vie di Gubbio un manifesto ricorderà l’importante evento, che si inserisce nell’ambito del notevole lavoro che si sta facendo sulle Tavole Eugubine, e che ha visto recentemente anche la firma di una petizione di un insieme di intellettuali, storici e rappresentanti del mondo della cultura e dell’arte del calibro di Patrizia Zappa Mulas, Goffredo Fofi, Giacomo Marramao, Andrea Carandini per il riconoscimento Unesco delle Tavole Eugubine come reperto linguistico unico al mondo.

“Stiamo lavorando alacremente perché il valore culturale delle nostre Tavole – sottolinea il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – venga diffuso al grande pubblico italiano ed europeo, nella certezza che possano rappresentare un’occasione culturale e di riconoscimento non solo per specialisti ma per tutti. Il prestito alla mostra delle Scuderie e quello che sarà il Museo degli Antichi Umbri, che verrà allestito nell’attuale sede dell’archivio storico: sono le tappe di un cammino di condivisione dei contenuti delle Tavole a tutti i livelli, un percorso per la diffusione dell’immenso valore culturale, storico e letterario racchiuso in questo fondamentale reperto linguistico”.