Tar respinge ricorso del Comune di Gubbio contro l'utilizzo del Css - Tuttoggi

Il Tribunale amministrativo umbro ha accolto le tesi difensive di Regione e gruppi cementieri "La sostituzione dei combustibili tradizionali con il Css non costituisce una modifica sostanziale" | L'assessore regionale Fioroni "Riconosciuta correttezza operato della Regione"

Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso del Comune di Gubbio presentato contro l’autorizzazione della Regione per l’utilizzo di Css (Combustile solido secondario) nelle industrie cementiere locali.

Il Tribunale amministrativo regionale, tramite la sentenza a firma del giudice Raffaele Potenza, ha dunque accolto le tesi difensive della Regione e dei due gruppi cementieri – Barbetti e Colacem – ritenendo che “un intervento di sostituzione dei combustibili tradizionali con il Css, in quanto non comportante un incremento della capacità produttiva autorizzata, è tale da non costituire una modifica sostanziale”.