Studenti del Comprensivo Bastia I in Grecia grazie all'Erasmus - Tuttoggi

Erasmus, alcuni alunni della scuola secondaria "Colomba Antonietti" con 5 docenti si recheranno nel mese di ottobre a Ioannina in Grecia

Alcuni alunni della scuola secondaria “Colomba Antonietti” accompagnati da cinque docenti, si recheranno nel mese di ottobre, a Ioannina in Grecia per far visita ai partner del progetto Erasmus sul Rinascimento europeo.

Il progetto Erasmus tra tre scuole europee, a cui partecipa l’Istituto Comprensivo Bastia 1 con gli studenti della città di Ioannina in Grecia e Wels in Austria, è iniziato nel 2020. Nel mese di maggio gli studenti gemellati di Grecia e Austria sono stati accolti a Bastia con iniziative e visite per conoscere la nostra realtà e la nostra regione. Dopo lo spettacolo sul Rinascimento italiano realizzato dagli studenti in collaborazione con Rodolfo Mantovani presso il Cinema teatro Esperia, anche i nostri ragazzi parteciperanno ad uno spettacolo con i loro amici Greci.