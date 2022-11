Stefano Bandecchi sindaco di Terni, c'è l'ufficialità della candidatura - Tuttoggi

Bandecchi e la politica, domani la conferenza stampa sul progetto stadio-clinica

Intanto, per domani 10 novembre, è stata convocata in via della Bardesca, sede della Ternana Calcio, una conferenza stampa nell’ambito della quale sarà fatta “chiarezza” sull’intricata vicenda politica del progetto stadio-clinica, dopo la ‘bocciatura’ dello stesso progetto da parte della Conferenza dei Servizi decisoria. Anche in quel caso, Bandecchi, aveva chiaramente puntato il dito contro la politica locale e regionale: motivo in più che giustifica la sua decisione di candidarsi sindaco. Qui si potrebbe configurare anche un possibile conflitto di interessi: come potrebbe un Bandecchi sindaco conciliare i suoi interessi con un’eventuale carica istituzionale? Vedremo.

Bandecchi sindaco, il consenso

Gli interventi quasi quotidiani, e l’attenzione mediatica che è in grado di attirare Stefano Bandecchi, hanno sicuramente contribuito a costruire, in questi anni, una base di consenso sulla quale costruire una possibile campagna elettorale competitiva. È noto che il sindaco di Terni, Leonardo Latini, non goda di eccessiva ‘fiducia’ nel centrodestra, anche se lo schieramento ha più volte ribadito il pieno appoggio a un Latini-bis nel 2023: ma sono i fatti a smentire questa presunta comunità di intenti. I tifosi, in generale, sono dalla parte di Bandecchi, così come gran parte della cittadinanza che riconosce nel patron rossoverde l’uomo ‘che si è fatto da solo’, pronto a mettere ‘ suoi’ soldi per il bene della città. Una base di consenso, dunque, è, per così dire, acquisita, e, con una campagna elettorale all’altezza (a Bandecchi non mancano certo i mezzi), potrebbe essere davvero una sorpresa delle prossime elezioni a Terni.