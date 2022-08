Bufera Ternana-Modena, Bandecchi "Squadra di merda e città razzista" | Interviene il sindaco Muzzarelli - Tuttoggi

Bandecchi fuoroso dopo la disfatta di Modena. Il sindaco di Modena, Muzzarelli "I tifosi di Terni più maturi del loro presidente"

“Una squadra di merda” – così il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, aveva definito il Modena dopo la partita dello scorso 27 agosto che ha visto la squadra di Attilio Tesser travolgere i rossoverdi per 4-1. Dal suo profilo Instagram il numero uno rossoverde ha poi aggiustato il tiro spiegando di non aver voluto offendere il Modena, ma di aver usato quell’espressione “per rafforzare il concetto che la mia squadra è fortemente di merda. I miei giocatori non hanno capito un cazzo di come si gioca. Del Modena non mi interessa nulla, la loro squadra non mi è comunque piaciuta, questo comunque non mi autorizza ad offenderla”.

Bandecchi rincara la dose

In un terzo video, conseguente alla ‘rivolta’ dei tifosi del Modena contro le parole del presidente Bandecchi, il patron rossoverde ha aggiunto “Io frequento le vostre zone e so che tutti coloro che sono sotto Bologna per voi sono ‘terroni di merda’, tanto che fino a ieri sera dicevate ‘ternano di merda’. Ora signori – continua Bandecchi – voi che siete stati sempre razzisti nel modo più incredibile del mondo, volete insegnare a me come si deve essere educati?”.