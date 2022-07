Bandecchi indossa 'maglietta fascista' su Instagram , è polemica - Tuttoggi

'Maglietta fascista' su Instagram, Bandecchi accende la polemica social. Il consigliere Gentiletti "Bandecchi chiarisca il significato"

“Chiedo al presidente della Ternana di volerci cortesemente spiegare il significato della maglietta che ha esibito nell’ultima diretta instagram e che ha catturato l’attenzione di tanti ternani. Quella scritta “Belli come la vita neri come la morte” non è infatti passata indifferente” – è quanto scrive il consigliere comunale Alessandro Gentiletti a commento di una ‘maglietta fascista’ indossata dal presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, durante una diretta Instagram. La maglia recita la scritta “Belli come la vita, neri come la morte”, titolo di una canzone di un gruppo neofascista, gli Spqr. Uno dei ritornelli del brano: “Fieri di esser fascisti, unici degni padroni di questa città!

Fieri di esser fascisti, senza timore, contro il rosso nessuna pietà!”.

Le ‘simpatie di destra’ di Bandecchi

Che il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, abbia delle simpatie per la destra non è certo fatto sconosciuto, né tantomano mai negato dallo stesso imprenditore che, già a Livorno (terra natale del PCI, ndr), aveva avuto un’accoglienza non proprio amichevole da parte della ‘comunista’ tifoseria della città Toscana quando era il potenziale acquirente della società amaranto nel 2014. Ragionare ancora per categorie ‘fascismo’ e ‘comunismo’ appare distante dalla realtà di oggi, ma, premesso che ognuno nella propria pagina social è libero di fare ciò che vuole (ovviamente nei limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione), si pone il problema dell’opportunità di tale ostentazione per un imprenditore presidente di una importante società di calcio di serie B e di una città, come Terni (dalla profonda e condivisa cultura antifascista, ndr), che ha conferito la cittadinanza onoraria allo stesso Stefano Bandecchi (insieme a Liliana Segre, ndr).