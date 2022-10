Ternanello, le violazioni del Comune secondo il ricorso del Comitato - Tuttoggi

L’area non poteva essere oggetto di variante per un incendio del 2012

Sono proprio i contenuti della variante ad essere finiti sotto la lente dei legali del comitato che hanno individuato 9 osservazioni contro gli atti del Comune e, in particolare, contro la delibera del consiglio comunale n.72 del 20 giugno 2022 con la quale si è approvata la variante stessa. Particolarmente rilevanti alcune osservazioni. La prima: fino al 20 luglio 2027 i terreni oggetti di vendita non potrebbero essere oggetto di varianti urbanistica. Questo perché, nel 2012, l’area è stata interessata da un incendio e, secondo l’art. 10 della legge n.353/2000 “i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”.

La Nuova Legge Stadi e le illegittimità osservate dal comitato

Nel ricorso si fa poi riferimento a un’ipotetica violazione e falsa applicazione dell’art.4 del d.lgs. n.38/2021. Secondo i legali del comitato, infatti, tutto l’iter amministrativo sarebbe stato avviato ai sensi dell’articolo citato, ma la norma richiamata non è ancora vigente, visto che con decreto legge ne è stata differita l’entrata in vigore al primo gennaio 2023. Il Comune, tramite variante PRG, avrebbe reso l’area appetibile solo per la Ternana Calcio (la selezione diretta sarebbe stata possibile con in vigore la Nuova Legge Stadi, ndr) invece di seguire l’iter ordinario che avrebbe previsto una gara pubblica per l’acquisto dell’area.

Le altri violazioni

Ma non finisce di certo qui. I legali del comitato evidenziano tutta un’altra serie di violazioni a iniziare dall’eccesso di potere, in particolare nella forma dello sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art.10 della legge n. 1150/1942; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990; violazione della legge regionale n. 1/205, in particolare dell’art. 28; e almeno altre 30 violazioni a seguire. La materia è estremamente delicata e tecnica e saranno i giudici a stabilire la fondatezza delle motivazioni addotte dal comitato per l’annullamento degli atti.