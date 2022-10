Ternanello, ecco cosa contesta il Comitato nel ricorso | Il sindaco prende tempo - Tuttoggi

Ternanello, cosa vogliono le famiglie ricorrenti. Il sindaco temporeggia "Stiamo valutando come andare avanti"

Giorni decisivi per il futuro di “Ternanello”, il centro sportivo che il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, vorrebbe realizzare a Villa Palma. Già, vorrebbe. Come noto, infatti, c’è un contenzioso in atto tra il comitato “Tuteliamo Colle dell’Oro” – costituito dalle famiglie Morelli, Fausti, Barbino e Valigi – il Comune e la Ternana Calcio, con un ricorso di 34 pagine formalizzato presso il Tar dell’Umbria con il quale si chiede sostanzialmente che siano annullati gli atti con il quale il Comune è arrivato all’atto di vendita dell’area destinata al cantiere “Ternanello”.

Giorni di attesa e incontri tra Comune e comitato, il sindaco prende tempo

Nonostante il presidente Bandecchi abbia “dichiarato guerra” al comitato, il Comune prende tempo. È stata già pubblicata la determina con la quale si predispone l’atto di vendita alla Ternana dell’area di Villa Palma ma potrebbero esserci anche clamorosi sviluppi che potrebbero portare l’amministrazione a tutelarsi fin quando i giudici del Tar non si siano espressi. “Stiamo avendo contatti con il comitato – ha confermato il sindaco Latini a TO – e con gli uffici tecnici e legali stiamo valutando come agire nel migliore dei modi”.