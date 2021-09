Spoleto, riaprono iscrizioni asili nido comunali - Tuttoggi

Dall'11 settembre riaprono le iscrizioni per gli asili nido comunali e privati convenzionati di Spoleto: come fare domanda

Riaprono le iscrizioni per gli asili nido comunali e privati autorizzati in convenzione con il Comune di Spoleto. Da sabato 11 settembre, infatti, le famiglie che non hanno presentato la domanda nel mese di aprile possono richiedere l’iscrizione per i bambini e le bambine da tre mesi a tre anni di età.

Iscrizioni asili nido, come fare domanda

Compilando il modulo di domanda disponibile nel sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/3cXLipG), si può esprimere la preferenza per uno o più degli asili nido comunali (“Il Girotondo” e “Il Carillon”, entrambi in viale Martiri della Resistenza e gestiti in forma diretta e “Il Bruco”, che si trovavia Olimpia nella frazione di San Giacomo ed è affidato in concessione alla Società Cooperativa Sociale Il Cerchio).

Nella stessa domanda di iscrizione, le famiglie con bambini e bambine che hanno almeno 1 anno di età, possono esprimere una o più preferenze per gli asili nido privati autorizzati in convenzione con il Comune di Spoleto, di cui si terrà conto solo dopo aver completato le ammissioni negli asili nido pubblici. I nidi privati autorizzati sono “Il Nido delle Piccole Api” (fraz. Morgnano, n.3), “Città Domani” (via della Repubblica, n. 26) e “Favolandia” (via E. Torricelli n. 3).

In 13 in lista d’attesa

Attualmente sono 13 i bambini e le bambine in attesa di un posto nelle strutture dei nidi comunali o privati autorizzati. Di questi sette sono tra i 3 ed i 12 mesi (di cui 6 residenti e uno non residente) e sei tra i 12 ed i 36 mesi (tre residenti e tre non residenti).

La domanda di iscrizione può essere inoltrata fino al 15 marzo 2022 tramite procedura online, appositamente predisposta dall’Ente, collegandosi al portale dei servizi online del Comune di Spoleto al link https://online.comune.spoleto.pg.it (l’accesso al portale per la compilazione della domanda online può avvenire solo attraverso il proprio account SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La domanda può essere presentata anche tramite email all’indirizzo primainfanzia@comune.spoleto.pg.it o via pec all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it (in entrambi i casi deve essere allegato un documento di riconoscimento valido).

Riapertura iscrizioni: nuove graduatore per gli asili nido

La riapertura delle iscrizioni per gli asili nido comporterà la redazione di nuove graduatorie, dove verranno inseriti i richiedenti aventi diritto secondo l’ordine di arrivo della domanda (le graduatorie non tengono conto del requisito della residenza). Da queste si attingerà soltanto se sarà esaurita la lista di attesa redatta in relazione al bando di aprile 2021 o qualora non siano presenti utenti che hanno dato preferenza al nido con il posto vacante.