Spoleto jazz 2022: giovedì il concerto di Anthony Strong, voce da “English gentleman”

Il pianista e crooner, considerato oggi la nuova superstar del mainstream jazz britannico, si è formato presso tre delle più importanti scuole di musica d’Inghilterra, iniziando con la musica classica per poi passare al jazz e qui, ispirato da personaggi come Oscar Peterson, Bill Evans e Winton Kelly, ha trovato in Frank Sinatra, Mel Tormé e Nat King Cole la sua naturale e fisiologica linea artistica. Fino a oggi Anthony si è esibito in 26 paesi di 4 continenti, in prestigiosi contesti come il centro culturale di Belem di Lisbona, il festival francese Jazz in Marciac, il Marina Bay Sands di Singapore e il Litchfield Festival negli Stati Uniti. Ospite per la prima volta a Visioninmusica nel 2013, ha sempre riscosso un enorme successo e quest’anno calcherà per la prima volta il palco spoletino.

I biglietti, al costo di 15 Euro intero e 12 Euro ridotto, sono in vendita sul circuito Vivaticket.

Maggiori informazioni sul’artista al sito anthonystrong.com

Direzione artistica: Silvia Alunni

Visioninmusica presenta

SPOLETO JAZZ 2022

Giovedì 3 novembre 2022 – ore 21

Teatro Caio Melisso – Spoleto

ANTHONY STRONG

“Easy sailing”

Anthoy Strong – pianoforte e voce

Nick Costley-White – chitarra

Spencer Brown – contrabbasso

David Ingamells – batteria

Infoline: +39 0744 432714