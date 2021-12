Spoleto, altri 15 positivi al Covid. Obbligo mascherine all’aperto da sabato

Firmata l'ordinanza del Comune di Spoleto che impone di indossare le mascherine all'aperto dalle ore 9 alle 24 fino all'8 gennaio 2022

Altri 15 positivi al Covid a Spoleto nelle ultime ore ed il Comune ha emanato l’ordinanza che impone l’utilizzo di mascherine anche all’aperto da sabato 11 dicembre.

Salgono infatti a 169 gli attualmente positivi al Coronavirus nel territorio comunale (i dati sono della dashboard regionale, aggiornati al 9 dicembre). Di questi, comunque, soltanto 4 sono ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. Gli ultimi contagi sono legati al mondo della scuola, con alcuni insegnanti e studenti di vari plessi trovati positivi nelle ultime ore. Non ci sarebbero comunque criticità particolari in specifici istituti.

Covid a scuola, le difficoltà sui tamponi a Spoleto

Il problema principale rimane comunque – come emerso ormai da settimane – la difficoltà di effettuare i tamponi relativamente al protocollo scolastico che prevede, in mancanza di focolai, di tenere in isolamento gli studenti fino all’esito del primo tampone e poi di ripetere il test dopo 5 giorni. La carenza di personale dell’Usl Umbria 2 preposto al tracciamento, però, provoca tempi lunghi, con il primo tampone che viene effettuato almeno 4 giorni dopo l’annuncio di una positività. Il sindaco Sisti ha chiesto all’azienda sanitaria locale di ovviare al problema, che però non è stato ancora risolto. E d’altronde situazioni analoghe a quelle di Spoleto si stanno verificando anche in altre città. Il Governo nei giorni scorsi aveva pensato di rivedere il protocollo sui positivi a scuola, riattivando la Dad con un solo positivo, ma il premier Draghi in prima persona aveva stoppato tale ipotesi imponendo un dietrofront al ministero dell’Istruzione che aveva già emanato una circolare.

Mascherine all’aperto, l’ordinanza del Comune di Spoleto

Intanto, comunque, il vice sindaco Stefano Lisci ha firmato un’ordinanza che impone l’obbligo di mascherina all’aperto. Il Comune di Spoleto, dunque, segue quanto già fatto dal Comune di Foligno e da altri dell’area (come Bevagna e Nocera Umbra). L’ordinanza – pubblicata all’albo pretorio dell’ente – sarà in vigore da sabato 11 dicembre al 9 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 24.

Sono esonerati da tale obbligo: i bambini sotto i 6 anni di età e le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, nonché gli operatori o persone che, per assistere e interloquire con una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina.

Sisti: “Cittadini siano responsabili”

Le attività previste durante il periodo delle festività natalizie – viene spiegato – non consentono di garantire in modo continuativo il rispetto della misura del distanziamento sociale. Da qui la necessità di tutelare il più possibile la salute delle persone, prevedendo l’utilizzo della mascherina anche in luoghi pubblici all’aperto.

“Si tratta di una misura senza dubbio più stringente e vincolante rispetto alle disposizioni già previste a livello regionale e nazionale – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – ma dobbiamo evitare di pregiudicare il normale svolgimento delle attività di interesse pubblico e il regolare funzionamento dei servizi di pubblica utilità. Chiedo a tutti i cittadini di assumere comportamenti responsabili, soprattutto in questo frangente”.