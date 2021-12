Obbligo mascherine all'aperto a Spoleto, cambia l'ordinanza - Tuttoggi

Obbligo mascherine previsto per tutto il giorno ma solo nei luoghi in cui sono possibili assembramenti: cambiata l'ordinanza

Modificata a tempo di record l’ordinanza del Comune di Spoleto che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto. Quella pubblicata ieri pomeriggio, infatti, prevedeva l’obbligo soltanto dalle 9 del mattino a mezzanotte e in tutto il territorio comunale senza prevedere deroghe ad esempio per le attività sportive all’aperto o nei luoghi isolati. L’amministrazione comunale comunque ora è tornata sui suoi passi ed ha previsto delle modifiche.

L’obbligo di indossare mascherine all’aperto, dunque, è previsto per tutto il giorno, h24. Soltanto, però, nelle piazze, nelle vie e nei luoghi pubblici all’aperto dove non è possibile garantire il distanziamento di un metro.

Una misura decisa per intervenire in maniera più mirata, in particolare nelle situazioni di assembramento.

Restano ovviamente esonerati i bambini sotto i 6 anni di età e le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, nonché gli operatori o persone che, per assistere e interloquire con una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina.

“Stiamo cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in questo periodo dell’anno e la possibilità di non prevedere l’obbligo in aree del nostro territorio dove il rischio assembramento non c’è – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – L’ordinanza di oggi mira unicamente a perseguire questo obiettivo”.