Covid a scuola, Ministero schizofrenico: contrordine sulla Dad

Nuova circolare che annulla la precedente: per gli studenti sopra i 12 anni classe in quarantena al terzo caso di positività, per i più piccoli dal secondo

Covid a scuola, Ministero schizofrenico su quarantena e Dad. Nel giro di 24 ore, prima la circolare che cambia le regola di inizio anno scolastico, prevedendo la quarantena per tutti gli studenti già con un positivo al Covid in classe e il ricorso alla didattica a distanza.

Poi oggi, dopo le polemiche, il Governo fa marcia indietro e arriva una nuova indicazione ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione che cancellano la circolare, dopo l’intervento del commissario Figliuolo. Assicurando più risorse per il tracciamento, si resta alle precedenti regole per i ragazzi sopra i 12 anni: sorveglianza attiva con tamponi in caso di uno o due studenti positivi in classe e Dad solo al terzo contagio. Per i bambini dai 6 ai 12 anni servono 2 casi di positività per mandare la classe in Dad.