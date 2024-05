World dog show, i beagle di Verzieri Campioni del mondo di bellezza

Grandi risultati per i beagle dell'allevatore cannarese che hanno riportato a casa l'ambito titolo di Campioni del mondo di bellezza.

Si è concluso domenica il World Dog Show 2024, e per il terzo anno di fila i Beagle Harrier dell’allevatore Mirko Verzieri, di Cannara, si aggiudicano l’ambito titolo di Campioni del Mondo di Bellezza. Mirko e il socio Stefano Traiani titolari dell’affisso Frecce Tricolori Del’Lomenero hanno fatto presentare all’handler umbra Erika Passeri 3 soggetti, Nina e Dalì, già Campioni Italiani di bellezza al fianco di Erika, si sono aggiudicati il titolo mondiale e il titolo di Bellezza Croato, insieme al cucciolo Urano V Frecce Tricolori Del’Lomenero che a soli 5 mesi è diventato World Minor Puppy Winner Champion, grande orgoglio e gioia per i due allevatori.

I cani campioni

Erika Passeri ha presentato, inoltre, una Briquet Griffon Vendeen, di Fava Silvano di Cannara, di nome Fanfara, che insieme a lei aveva già ottenuto i titoli di Campione Italiano, Campione Internazionale, e ottenendo nel 2023 il titolo di miglior Femmina in occasione dell’internazionale al World Dog Show di Ginevra, quest’anno si è aggiudicata il titolo di Campionessa del Mondo e Campionessa Croata di bellezza. L’ultimo cane nella squadra dell’handler è stata una cucciola di Segugio Maremmano a Pelo Raso di 6 mesi che alla sua prima uscita ufficiale ha ottenuto il titolo di World Winner Puppy, la piccola di nome Trombetta di Casa M.M. Pascolini è di proprietà dell’allevatore/addestratore eugubino Mattia Pascolini. Grandiosi risultati per tanti umbri a questa Mondiale, e ora si preparano tutti per l’Europeo che si terrà ad Ottobre in Slovenia.