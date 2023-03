Sp 113 Acquasparta: a breve inizieranno i lavori

“Si tratta di un altro degli interventi del cronoprogramma che abbiamo definito per migliorare la sicurezza stradale su tutto il territorio provinciale”, dichiara la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza. “La Sp 113 è una strada importante per il collegamento con il centro abitato e con le aree limitrofe, oltre che per la presenza dello svincolo della E 45 utilizzato dalle attività economiche della zona”.