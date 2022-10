Sp 105, criticità su fossi e banchine dopo maltempo "Servono manutenzione e pulizia" - Tuttoggi

“Serve un intervento immediato – spiegano i due esponenti della Lega – per la pulizia dei fossi e la rimozione dei detriti a ridosso delle banchine e vicino ai corsi dei fiumi, piccoli o grandi che

siano. Con l’avvicinarsi della stagione invernale e la possibilità del verificarsi di fenomeni atmosferici intensi, cresce la nostra preoccupazione circa l’incolumità di famiglie, abitazioni e attività economiche presenti in loco”.

“Invitiamo la presidente della Provincia e gli assessori competenti a svolgere un sopralluogo nelle zone di Trestina, San Leo Bastia e Bonsciano, per rendersi conto delle criticità causate dalle recenti piogge, al fine di intervenire prontamente per evitare che il prossimo temporale possa causare danni più consistenti. Non c’è nessuna polemica politica nel nostro intervento, solo la volontà di essere ascoltati per far sì che si lavori congiuntamente per il bene del territorio”.