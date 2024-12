Sosta gratuita in centro per le festività? "Nì" | Arriva il "gratta e parcheggia" per i clienti dei negozi - Tuttoggi.info

Parcheggi gratuiti in centro storico durante le festività? Nì. La proposta di Luciana Bassini (Misto-Azione) – al fine di incrementare e agevolare la presenza di più persone nel cuore di Città di Castello“, è approdata in Consiglio comunale ma è emersa solo un’iniziativa messa in atto dalla Edarco, società che gestisce proprio i parcheggi tifernati.

Visti anche i numerosi eventi natalizi organizzati da associazione Pro Centro e Comune, che richiamano solitamente tanta gente, Bassini aveva chiesto di “prevedere la sosta gratuita dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, almeno nella fascia oraria che dalle ore 16 alle 20”. “Questo agevolerebbe moltissimo la possibilità delle persone di vivere il nostro centro storico ma soprattutto servirebbe ad implementare le presenze nei nostri negozi, visto che molti preferiscono andare nei centri commerciali limitrofi dove appunto il parcheggio non si paga“.

A rispondere alla consigliera è stato l’assessore Rodolfo Braccalenti, che ha riferito come la società Edarco abbia deciso di concedere 500 biglietti “gratta e parcheggia” ai negozianti del Pro Centro (10 per ogni attività), che a loro volta provvederanno a distribuirli alla propria clientela, proprio per incentivarla a ritornare.

Ciascun biglietto consentirà una sosta gratuita di due ore nei negli stalli gestiti da Edarco “e darà – ha aggiunto l’assessore – più flessibilità oraria, visto che i tifernati potranno usufruire anche in ore diverse e non solo tra le 16 e le 20“.

“Non posso che ringraziare Edarco – ha concluso Bassini – perchè l’iniziativa è solo sua. Non credo che il Comune si sia comunque impeganto a promuovere questo progetto. Quindi al momento dico grazie solo a Edarco”.