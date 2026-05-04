L’Accademia di Belle Arti di Perugia firma le scene di “Buongiorno Ministro!”, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti - Tuttoggi.info

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L’Accademia di Belle Arti di Perugia firma le scene di “Buongiorno Ministro!”, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti

Redazione

L’Accademia di Belle Arti di Perugia firma le scene di “Buongiorno Ministro!”, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti

Lun, 04/05/2026 - 07:05

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C’è il talento e la maestria degli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” dietro le quinte di “Buongiorno Ministro!”, la commedia con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, impreziosita dalle musiche di Nicola Piovani. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Politeama e diretto da Ferdinando Ceriani, sta registrando un notevole riscontro di pubblico nei teatri nazionali. Le scene sono state interamente realizzate all’interno del laboratorio scenografico Laquilascena, coronando un intenso percorso di formazione sul campo.

Dall’aula al palcoscenico. Sotto la guida della professoressa Marta Crisolini Malatesta, docente di Scenografia, gli allievi hanno affrontato la sfida di trasformare il progetto creativo in una struttura scenica reale, capace di rispondere alle esigenze narrative e tecniche di una produzione professionale. “Gli studenti, in questo anno accademico, sono stati coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle scene per lo spettacolo ‘Buongiorno Ministro!’, commedia spagnola, in prima assoluta per l’Italia, per la regia di Ferdinando Ceriani”, spiega Marta Crisolini Malatesta, evidenziando che “dopo la fase ideativa, hanno creato i disegni esecutivi che sono stati utilizzati nella successiva fase che li ha visti coinvolti nella costruzione in laboratorio delle scene. Una fase che si è dimostrata particolarmente importante per l’acquisizione del mestiere e per lo sviluppo delle competenze professionali in ambito teatrale di tutti gli studenti partecipanti. La Scuola di Scenografia dell’Accademia ‘Vannucci’ fornisce, infatti, gli strumenti artistici e tecnici necessari per ideare e progettare lo spazio scenico, affiancando alle lezioni teoriche un percorso di tirocini professionali che offrono l’opportunità di confrontarsi con il variegato mondo del lavoro, grazie alla collaborazione con importanti enti dello spettacolo e con laboratori di costruzione. Attraverso queste attività didattiche si concretizza il senso più profondo della scenografia, l’arte di creare mondi per rappresentare storie, dare vita ai personaggi e tradurre visivamente e spazialmente il pensiero di un autore. Una disciplina che nasce per lo spettacolo teatrale di prosa e lirico, che si estende nel tempo al cinema e alla televisione, ma che oggi trova applicazione in numerosi altri ambiti della realizzazione di uno spettacolo. Si compie così la magia dell’allestimento scenografico, cioè la straordinaria sintesi di ciò che prende forma dal disegno su carta e diventa qualcosa di concreto e tangibile, suscitando negli studenti un’emozione profonda per questo significativo e stimolante percorso artistico e formativo”. Questa collaborazione si inserisce dunque nella visione strategica dell’Accademia, che punta ad offrire ai propri iscritti opportunità concrete di inserimento nei circuiti produttivi dell’arte e dello spettacolo.


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