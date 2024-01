Solidarietà in tavola, Castiglion Fiorentino si unisce a Campi di Norcia - Tuttoggi.info

Il menù con i prodotti tipici norcini che ha rafforzato il legame tra le due realtà. La serata è stata arricchita dalla "Tombola del Cuore"

La solidarietà si esprime in molti modi, e a Castiglion Fiorentino si è manifestata attraverso i sapori e i valori della comunità cittadin. Sabato 27 gennaio, presso la Polisportiva di Montecchio Vesponi, si è infatti tenuta una cena speciale a sostegno degli amici di Campi di Norcia. Un evento che si rinnova negli anni e che non è solo stato un momento conviviale, ma un vero e proprio simbolo di solidarietà, unendo due comunità attraverso il cibo, la cultura e la reciproca assistenza.

Il ricavato della serata è stato devoluto al progetto “Back To Campi”, un’iniziativa nata per sostenere la rinascita sociale della Valnerina, in risposta agli eventi sismici del 2016. La comunità, dimostrando una resilienza straordinaria, ha reagito alle avversità puntando sulla creazione di opportunità di lavoro e sussistenza sul proprio territorio.

Il menù della serata ha messo in risalto i prodotti tipici norcini, un vero e proprio viaggio gastronomico che ha rafforzato il legame tra le due realtà. Inoltre, la serata è stata arricchita dalla “Tombola del Cuore”, un momento di gioia condivisa che ha rinnovato la vicinanza di Castiglion Fiorentino a Norcia, nonostante il tempo ormai trascorso dagli eventi sismici.

Durante l’evento, importanti dichiarazioni sono state rilasciate da figure chiave. Roberto Sbriccoli, presidente della Pro Loco Campi di Norcia, ha espresso il suo affetto e la sua gratitudine verso Castiglion Fiorentino e i suoi abitanti, sottolineando l’importanza di sentirsi “a casa” grazie all’accoglienza e al supporto ricevuto.

Dall’altra parte, il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di apprezzare la tenacia delle persone e delle famiglie di Norcia che continuano a non abbandonare la propria terra nonostante le difficoltà.

Video dei colleghi di TeleEtruria che ha seguito l’evento