Sicurezza, Zuccarini: “Massima priorità dall’amministrazione”

Intervento del primo cittadino dopo i recenti arresti delle ultime settimane

“La sicurezza ed il controllo del territorio sono tra le priorità di questa Amministrazione Comunale ed abbiamo sempre assicurato la più totale collaborazione alle forze dell’ordine”, ha affermato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini in una nota.

“Grazie a Prefetto e Questore”

“Voglio ringraziare pubblicamente il prefetto ed il questore per la loro massima attenzione, confermata anche dal recente vertice sulla legalità e sicurezza, che ha visto riuniti proprio nella sala consiliare tutti i vertici provinciali delle forze dell’ordine”. Zuccarini si è complimentato per le recente operazioni che hanno riguardato le misure cautelari nei confronti di 5 persone del campo di Sant’Eraclio, del ladro che quest’estate ha colpito in vari esercizi del centro storico, e del nordafricano che ha creato scompiglio in piazza Matteotti e piazza della Repubblica. “Nel frattempo la nostra azione prosegue concretamente – ha sottolineato il sindaco – basti ricordare l’apertura del presidio fisso della polizia locale in piazza Matteotti; la definizione del nuovo piano integrato della videosorveglianza e l’assunzione di sei nuovi vigili urbani”.