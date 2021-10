Polizia, Bruno Antonini salutato in Comune dal sindaco - Tuttoggi

Il vicequestore, per 24 anni alla guida del commissariato di polizia di Foligno ed ora in pensione, Bruno Antonini, salutato in Comune dal sindaco

Il vicequestore Bruno Antonini ricevuto in Comune dal sindaco Stefano Zuccarini. Antonini, a capo del commissariato di polizia di Foligno per oltre 20 anni ed andato in pensione di recente, è stato accolto dal primo cittadino.

“Ho voluto ricevere nella sala del Consiglio comunale – ha spiegato Zuccarini – l’ex vicequestore Bruno Antonini, che per ben 24 anni è stato alla guida del commissariato di Foligno con grande passione e riconosciuta professionalità”.

Presente all’incontro anche l’attuale guida del commissariato di pubblica sicurezza cittadino, il vicequestore Adriano Felici, “di cui stiamo apprezzando il proficuo lavoro” ha sottolineato il primo cittadino.

Quello di Bruno Antonini è stato “un impegno costante e quotidiano al servizio dell’intera comunità e del territorio, da sempre prezioso punto di riferimento e sostegno fondamentale per cittadini ed istituzioni” ha proseguito Zuccarini. “Abbiamo avuto veramente modo di apprezzarne le capacità sul campo, sia nel gestire le situazioni in maniera intelligente ed efficace che per le sue doti di strategia e diplomazia. Era giusto e doveroso salutarlo e ringraziarlo anche nella massima sede istituzionale cittadina”.