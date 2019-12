Sicurezza Festività, Carabinieri Todi denunciano 7 persone - Tuttoggi

I Carabinieri della Compagnia di Todi, nel corso dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati intensificati in occasione delle festività natalizie e di fine anno hanno denunciato a piede libero 7 persone, perché responsabili di reati di diversa natura.

Due giovani di origine macedone ed un terzo di origine rumena, tutti residenti a Marsciano, denunciati per lesioni personali causate ad un giovane tossicodipendente del posto a seguito di una lite per una dose di hashish; a Gualdo Cattaneo un pregiudicato cinquantenne residente a Deruta ed una donna di origine brasiliana sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Spoleto.

A Todi, un trentenne residente a Foligno è stato trovato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolico superiore di ben tre volte il limite consentito e quindi denunciato per guida in stato di ebrezza e segnalato alla competente Autorità Amministrativa, con conseguente ritiro della patente; infine, sempre a Todi, un minorenne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i Minori per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.