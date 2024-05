Teatro e impegno sociale. TEORIA DEL CRACKER a Città della Pieve e Panicale - Tuttoggi.info

Ultimi due appuntamenti – giovedì 9 maggio alle 21 al teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve (info e prenotazioni 0578 298840 – info@cittadellapieve.org) e sabato 11 maggio alle 21 al teatro Caporali di Panicale (info e prenotazioni 075 837433 – 392 9191825 – panicale@sistemamuseo.it) – con Teoria del cracker, di e con Daniele Aureli, attore, drammaturgo, scrittore e regista.

Prodotto dalla compagnia Occhisulmondo, lo spettacolo conclude la rassegna SMAIL – For your Future, promossa dalla stessa associazione teatrale nell’ambito di Tanganica. Libero Stato della Risata, rassegna di spettacoli dal vivo realizzata con il sostegno dei fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Azione 1.3.4 – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023”.

Ambientato in una provincia italiana, una delle quarantaquattro aree inquinate oltre ogni limite di legge, lo spettacolo scava all’interno di una società apparentemente silente, per far risuonare le urla nascoste di un’umanità ferita. Al vaglio di una lente d’ingrandimento, da un punto di vista inusuale e scomodo, la storia è narrata dalla stessa malattia, ospite inaspettato e indesiderato dentro ad un corpo inconsapevole. Con immagini ironiche e spietate, insieme alle parole dell’insolito narratore, Aureli racconta la storia di un paese, dei suoi abitanti e di una donna che, come altri, camminava e respirava sotto un cielo ricoperto da nuvole grigie e inquinate.