Servizio Civile, il Comune di Terni cerca 5 volontari - Tuttoggi

Le domande vanno inviate entro le 14.00 del 10 febbraio, utilizzando la piattaforma domanda on-line, che richiede l’autenticazione con Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Bando rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e prevede un assegno mensile di 444,30 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio per chi risiede in un Comune diverso da quello di realizzazione del servizio.

8-12 mesi: la durata del servizio

La durata del servizio va dagli 8 a i 12 mesi per un orario pari a 25 ore settimanali o con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore, per i progetti di 12 mesi, e le 765 ore, per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

I progetti

La data di avvio in servizio dei volontari, che non andrà in ogni caso oltre il 21 settembre 2023, è diversa per ciascun progetto ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Per il comune di Terni saranno selezionati:

È possibile presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.

Per maggiori informazioni: 0744549378 – 0744549249.