Scuole chiuse, Romizi: test sui ragazzi per riaprire prima, ma sarà difficile VIDEO

Emergenza Covid: il sindaco si rivolge ai ragazzi, parla dei tamponi, della variante brasiliala | E sui vaccini: l'unica via per uscire da tutto questo

Il sindaco Romizi si rivolge direttamente ai ragazzi, “i miei cittadini prediletti”, con un video, per spiegare loro e alle famiglie perugine perché ha chiuso con un’ordinanza tutte le scuole.

Chi amministra deve fidarsi della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, anche quando ci sono dubbi sulla validità delle indicazioni fornite, spiega il sindaco.

I tamponi sugli studenti

Il percorso di testing su tutti gli studenti che è partito fornirà dei dati che saranno confrontati con le autorità sanitarie. E questo per cercare di accelerare il ritorno a scuola. “Ma non dobbiamo creare aspettative eccessive – ammette Romizi – perché sarà un percorso complesso”.

La variante brasiliana

Il sindaco ha poi fatto riferimento a questa ipotesi della variante brasiliana che potrebbe aver colpito due pazienti (di cui uno di Perugia). “E questo rende ancor più incerte le valutazioni delle prossime ore ” dice Romizi.

L’invito ai vaccini, “la via unica per uscire da tutto questo”

Che conclude con un messaggio sui vaccini, “la via unica per uscire in maniera definitiva da quello che stiamo vivendo”: con la Asl è iniziativa l’individuazione dei punti vaccinali a Perugia.