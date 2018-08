Scuola comunale di musica e danza, aperte le iscrizioni

L’Amministrazione Comunale informa che sono aperte, fino al prossimo 14 Settembre, le iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019 della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”. Gli interessati potranno presentare la domanda di iscrizione ai seguenti corsi: Attività corali, Batteria, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Oboe, Pianoforte, Propedeutica musicale, Sax, Teoria, ritmica e percezione musicale, Violino, Violoncello, Musica d’insieme per fiati; Musica da camera ed esercitazioni orchestrali.

La domanda di iscrizione si può scaricare dal sito istituzionale: www.comunespoleto.gov.it -Servizi – Scuola comunale di Musica e Danza; per informazioni si può contattare l’Assessorato alla Cultura in Via Brignone 14 al n. 0743218615 o scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it

Anche quest’anno la gestione didattica della Scuola è affidata all’Associazione Spoleto Musica; potranno essere accolti 116 iscritti per le materie strumentali e verranno istituite massimo 25 lezioni settimanali collettive.

L’Amministrazione ricorda che la Scuola accoglie i bambini dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e della danza; i ragazzi con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e gli adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica. Le tariffe mensili usufruiscono delle riduzioni economiche in base alla dichiarazione ISEE (calcolata sui principi della nuova normativa).

