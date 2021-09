Scossa di terremoto tra Spoleto e Castel Ritaldi - Tuttoggi

Una scossa di terremoto di 2.8 gradi di magnitudo è stata registrata dall'Ingv alle 10.31 di domenica 26 settembre 2021

Una scossa di terremoto di 2.8 gradi di magnitudo è stata registrata dall’Ingv alle 10.31 di domenica 26 settembre 2021. L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Spoleto e Castel Ritaldi, nella zona dei monti Martani colpita da un vasto incendio una settimana fa, a 8 km di profondità.

Il terremoto è stato distintamente avvertito dagli abitanti della zona, ma data l’entità non particolarmente significativa della scossa, non ci sarebbero problemi per edifici e persone.

Proprio il 26 settembre di 24 anni fa si verificò – alle 2.33 – la prima della lunga serie di scosse di terremoto che sconvolse Umbria e Marche nel 1997. Ed alle 11.42 di quello stesso giorno un’altra significativa scossa fece crollare le volte della basilica superiore di San Francesco ad Assisi, provocando 4 morti.