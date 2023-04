Scontro auto-moto, grave centauro | Intervenuto elisoccorso VIDEO - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata sulla strada provinciale 298, che collega Gubbio e Scheggia

Brutto incidente tra un’auto e una moto, nella tarda mattinata di oggi (sabato 29 aprile), sulla strada provinciale 298, che collega Gubbio e Scheggia.

Per cause ancora in corso di accertamento lo scontro è avvenuto intorno alle 12 lungo un rettilineo e, purtroppo, il centauro ha avuto la peggio dopo una rovinosa caduta a terra. A causa delle sue gravi condizioni è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Perugia con l’elisoccorso.

Sul posto, poco dopo il valico di Madonna della Cima, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Gubbio, carabinieri e Polizia locale. Il conducente della vettura, sotto choc, non avrebbe riportato lesioni.