Scheggino, domenica c'è Benessere Donna Sport: il programma - Tuttoggi.info

Iniziativa di promozione di sport e benessere a Scheggino il 22 ottobre, previste attività gratuite anche per i bambini

Una giornata all’insegna dell’attività sportiva all’aria aperta, nel suggestivo scenario della verde Valnerina. È quello che propone, domenica 22 ottobre, a Scheggino l’iniziativa Benessere Donna Sport, nell’ambito del progetto Valnerina Green. Il programma si aprirà alle 11 al Giardino Pangea, dove si terrà una lezione dimostrativa di Qi Gong a cura di Adele Marsiletti (massimo 15 partecipanti su prenotazione: 3454647904). Nel pomeriggio, alle 15, si prosegue al Giardino del Museo del Tartufo Urbani e sarà ancora Adele Marsiletti a presentare ‘Il Qi Gong e lo sport’, arte marziale come scelta di benessere psicofisico. Sarà poi Filippo Pecchioli, pt e atleta power lifting, alle 15.45, a proporre l’attività ‘Strength is a skill’, quanto la forza è importante nella vita quotidiana. Modera Yuri Di Benedetto, presidente dell’Associazione Aurora.

Nell’ambito della manifestazione ci sarà poi spazio per alcuni importanti riconoscimenti rispetto ad alcuni sport, pugilato, judo, lotta, muay thai, rugby: dalle 16.30 saranno infatti assegnati il Premio Ben Essere Donna ad atlete di FederKombat, Federazione pugilistica italiana (Fpi) e Fijlkam e il Premio Scheggino Sport a Flavio Qershija, atleta schegginese Fpi vincitore del Torneo Internazionale Belgio-Italia categoria 70kg Elite.

Benessere Donna sport proseguirà in piazza Carlo Urbani con prove di lezione pre-pugilistica, a cura dell’Asd Scuola pugilato Spoleto, che prevedono un percorso ludico sportivo per bambini, percorso pre-pugilistico adulti, riscaldamento, salto della corda, esercizi con la pallina da tennis per migliorare equilibrio e riflessi, sacco a terra e colpitori. A chiudere la manifestazione, alle 17.30, l’allenamento live di pugilisti.

L’evento è realizzato con il contributo UmbriAperta – Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali – progetto finanziato con risorse FSC.