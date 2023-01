Sasso colpisce auto in transito sotto cavalcavia, indaga Polizia - Tuttoggi

Dalle verifiche gli agenti hanno poi constatato che quest’ultimo era compatibile con una delle numerose pietre che si trovano in mezzo ai binari della ex ferrovia, dove qualche hanno fa passa(va) il treno proprio sopra il cavalcavia. Gli investigatori del Commissariato di Città di Castello hanno quindi effettuato tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire le cause dell’evento e individuare eventuali responsabili.

Non è la prima volta che in questa stessa zona si registrano lanci di sassi presi dai binari, spesso da parte di ragazzini. Qualche tempo fa, proprio dietro la ferrovia era stato sfondato il vetro di una porta finestra di una casa in zona Shell, mentre alle Graticole, sempre a pochi passi dalla Fornace, con delle pietre erano stati distrutti i finestrini di due auto.