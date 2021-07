Sant’Eraclio, Zuccarini incontra il comitato dopo gli arresti dei sinti

I cittadini: "Bene fin qui, serve anche una soluzione definitiva"

Ricevuti dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il coordinatore del ‘Comitato via Londra 0 – Sant’Eraclio’ unitamente al consigliere comunale della Lega Michele Bortoletti.

Il punto della situazione

Un incontro voluto per fare il punto della situazione a seguito degli arresti e delle misure cautelari nei confronti dei sinti, che portavano avanti azioni violente e vessatorie nei confronti di residenti, commercianti ed artigiani.

“I cittadini sono rimasti favorevolmente sorpresi dai provvedimenti presi dalle forze dell’ordine, anche a seguito delle iniziative adottate dal sindaco in merito alle problematiche riguardanti la sicurezza – dichiara Fausto Moretti, coordinatore del ‘Comitato via Londra 0’ – ed attinenti lo stile di vita delinquenziale, assolutamente inconciliabile con la vita degli stessi cittadini.

Soprattutto, è importante evidenziare l’impegno preso dal sindaco con il Prefetto, durante l’incontro in Prefettura al quale ho partecipato, e che ha portato al coinvolgimento della Questura e della Procura della Repubblica.

Sempre su richiesta del sindaco, ricordo che è stato convocato proprio a Foligno il vertice provinciale sulla sicurezza da parte del Prefetto, altra occasione fondamentale per riportare la legalità nel territorio.

Ringrazio per l’impegno e la vicinanza anche il consigliere comunale Michele Bortoletti che sin da subito ci è stato costantemente vicino, supportandoci nel nostro impegno“.

Serve sgombero dell’area

Moretti sottolinea come serva “una soluzione urbanistica dello stato di abusivismo, che ha in programma lo sgombero totale e definitivo dell’intera area interessata”.