Sanità, il Pd Foligno raccoglie le voci dei cittadini

La mail per le segnalazioni

“Per far fronte comune alla condizione tragica in cui verte la situazione sanitaria è necessario puntare sulla mobilitazione territoriale. A tale scopo il PD Foligno mette a disposizione della comunità folignate l’ indirizzo email ufficiale comunicazionepdfoligno@gmail.com al quale potersi rivolgere per mettere in luce le inefficienze ed inadempienze del sistema sanitario e l’assenza totale dei servizi sociosanitari. Il gruppo di lavoro designato si pone come obiettivo quello di elaborare risposte e strategie e di farsi portavoce all’interno del consiglio comunale e per poter dialogare con l’amministrazione al fine di portare in primo piano i diritti dei cittadini”.

“Un Pd vicino ai cittadini”

La proposta vuole promuovere “un Partito vicino alla cittadinanza e creare una rete di collaborazione e ascolto all’interno di un’area che fino a poco tempo fa vantava le strutture sanitarie e i professionisti migliori a livello nazionale e che ora si ritrova in un totale stato di disfacimento. Il Partito Democratico di Foligno si impegna inoltre a mantenere l’anonimato di colui che scrive, e a sviluppare un sistema efficace per verificare fatti e garantire evidenza empirica, favorendo l’accesso e lo scambio di informazioni online.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliano condividere con il Partito i disagi dei quali sono vittima”.