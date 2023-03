Contratto paesaggio, Bettarelli (Pd): "Subito esame in Commissione"

Il consigliere sollecita l'esame della risoluzione

“Il Contratto di paesaggio è uno strumento necessario per la gestione dei nostri territori e per evitare lo spopolamento della montagna. Per questo è necessario che la Seconda commissione colmi il ritardo accumulato e calendarizzi la discussione e l’analisi della mia mozione sul ‘Protocollo di intesa per l’attuazione del contratto di paesaggio, finalizzato alla definizione di una strategia di sviluppo territoriale e di riqualificazione paesaggistica dei territori montani di comunanza dell’appennino centrale tra i comuni di Foligno, Trevi e Sellano”. Così il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd), che ha inviato una richiesta di “calendarizzazione urgente dell’atto e della relativa discussione, “alla luce delle ripetute sollecitazioni del sottoscritto e delle richieste sempre più insistenti che arrivano dal territorio, come quella della Comunanza di Cancelli che sabato si riunirà in assemblea per parlare del Contratto di paesaggio, dopo averlo già fatto nelle assemblee del 22 febbraio e del 23 aprile 2022, alle quali ho partecipato”.

I ritardi in commissione

“L’11 aprile 2022 – spiega Bettarelli – presentai una proposta di risoluzione in Seconda commissione, affinché la Regione potesse intervenire e rinnovare il protocollo d’intesa per l’attuazione del Contratto di paesaggio, con appositi finanziamenti. Dopo quasi un anno di rinvii, ho presentato l’atto in Aula ma dalla maggioranza è arrivato l’impegno al rinvio in Commissione, in tempi congrui. Torno a sollecitare l’analisi di questo argomento perché la congruità delle tempistiche promesse è stata ampiamente superata, per un tema dal quale la maggioranza sembra volersi sottrarre, forse spaventata dal fatto di dover riconoscere la bontà di strumenti e di azioni non frutto della loro volontà ma altrettanto valide”.