Ruspolini e la mozione contro Ruggiano, FI: speriamo in una cantonata momentanea

Il coordinamento comunale di Forza Italia commenta l'atto che il presidente del Consiglio ha firmato insieme alla sinistra

Si sente tradito dal generale Ruspolini, pur confidando in un ravvedimento, il coordinamento comunale di Forza Italia di Todi, dopo aver visto la firma dell’ex vicesindaco ed oggi presidente del Consiglio comunale, insieme a quella dei partiti di sinistra, nella mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Ruggiano. “Un colpo al cuore”, scrivono gli azzurri: “Poter solo pensare – scrive il coordinamento di Forza Italia – che abbia abbandonato la sua fondamentale funzione nel corpo della amministrazione è stato davvero durissimo, ma vedere il suo nome insieme a simili Compagni: socialisti, del PD e della estrema sinistra è stato qualcosa al di là dell’immaginabile. Ad una cosa del genere non vogliamo e non possiamo credere. Speriamo ancora che possa essersi trattato di una cantonata dovuta alla passione ed allo

slancio, ma che, in realtà, le strade della Amministrazione e del presidente del Consiglio comunale non siano destinate davvero a dividersi”.

Forza Italia ribadisce la fiducia a Ruggiano ed alla sua amministrazione. Ed invita, al di là dei balletti politici, ad occuparsi delle problematiche della cittadinanza di cui, chi si occupa di politica, deve essere servitore. “Siamo convinti – conclude il coordinamento comunale degli azzurri di Todi – che anche il nostro presidente del Consiglio la pensi esattamente così”.