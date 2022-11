Ripavimentazione Piazza Grande, predisposte le condizioni per una nuova gara - Tuttoggi

Inadempienze, irregolarità e mancanza di documentazione hanno reso necessaria la revoca dell’affidamento, l’assessore Piergentili ha fatto il punto in Consiglio comunale “Previsti anche aumenti dei costi”

Era previsto per l’estate scorsa il via ai lavori di ripavimentazione e consolidamento di Piazza Grande a Gubbio ma, a causa delle numerose inadempienze, irregolarità relative a verifiche obbligatorie per l’affidamento di un contratto pubblico e la mancanza di una corretta documentazione per l’inizio delle opere previste in appalto delle ditte vincitrici, si era resa necessaria la revoca dell’affidamento.

Le ditte estromesse hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale il quale, allo stato attuale, non ha emesso sospensiva. Il Comune di Gubbio ha comunque predisposto alla data di oggi le condizioni per indire una nuova gara.